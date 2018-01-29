Хоккеисты-любители определили сильнейших

29 Января 2018 15:24

Турнир четырех: лучшие хоккеисты - любители отметили восьмидесятилетие Минской области на льду и определили сильнейших. Спортивный вызов друг другу бросили команды Минского областного исполнительного комитета, областного управления МЧС, а также сборные южных и северных районов центрального региона. В финальном противостоянии сошлись команды Миноблисполкома и спасателей. Победителя определяли в серии послематчевых буллитов - более удачливой оказалась сборная руководства центрального региона.