Е-доставка теперь доступна абсолютно во всех городах и крупных деревнях Беларуси.

9 Января 2018 21:28

Это стало возможным благодаря открытию в Гомеле нового склада компании "Евроопт". Отметим, пока развитие электронной торговли в нашей стране отстает от европейских тенденций - всего полтора процента в общем товарообороте. При этом белорусский опыт развития онлайн-торговли уникален - бесплатная доставка по всей стране скоропортящихся продуктов и товаров промышленной группы. В ЕС покупатели чаще всего могут заказать продукты и получить их только на следующий день, а то и через два дня. Белорусская Е-доставка сумела реализовать принцип "сегодня на сегодня", а покупатели Минска могут воспользоваться экспресс-доставкой, при которой заказ привезут в течение 40 минут. Подробности в репортаже Ксении Лебедевой.

Юлия для своей семьи уже больше года заказывает продукты на дом. Говорит, что ей, как маме в декретном отпуске, ничего лучше онлайн-сервиса пока не найти.

Галина Генриховна на пенсии, однако продолжает работать. Поэтому все 6 дней в неделю проводит среди пациентов. Остается лишь воскресенье, но его на походы по магазинам тратить не хочется. Вот и наша съемочная группа застала ее на рабочем месте.

Владимир Петрович с женой впервые воспользовались Е-доставкой перед Новым годом. Прежде ездили в ближайший город в Евроопт. Услуги курьера помогли экономить и время, и деньги.

На сайте e-dostavka.by в прошлом году оформлено более двух с половиной миллионов заказов. Ежемесячно сервисом пользуется около 100 тысяч человек. Чаще всего покупки в онлайн-гипермаркете совершают жители Минска, Минской области и Витебщины. Новый склад в Гомеле, который позволил подключить к сервису все районы Гомельской области, будет, несомненно, способствовать росту популярности Е-доставки и у жителей Полесья. Для одних Е-доставка - это удобство и экономия времени, для других - жизненная необходимость.

Василий Вилько, директор интернет-магазина "Евроопт": "Особенно ценен этот сервис для пожилых, людей с ограниченными физическими возможностями, для многодетных семей - всех тех, кому трудно посещать стационарные магазины. Мы, безусловно, осознаем этот социальный аспект деятельности наших онлайн-гипермаркетов. И теперь готовы помочь совершить необходимые покупки жителям всей страны".

С Е-доставкой проще. Особенно тем, кто живет в деревнях или небольших городах, где нет крупных магазинов. Ведь они могут заказать домой и необходимые продукты, и товары промышленной группы, выбрав из большого ассортимента.