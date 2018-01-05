Дарья Домрачева финишировала шестой в гонке преследования в Оберхофе

6 Января 2018 15:01

В Оберхофе несколько минут назад завершилась женская гонка преследования по биатлону.

Первой из белорусок под седьмым номером на дистанцию ушла Дарья Домрачева. Ее отставание от тройки лидеров на старте составило 27 секунд. На первом огневом рубеже Дарья сумела закрыть все мишени и переместилась на пятое место. Чисто отстреляв и второй рубеж, олимпийская чемпионка шла третьей. Однако на первой стойке Домрачева все же промахнулась. Этот промах отодвинул нашу биатлонистку на пятое место, но к решающей стрельбе Дарья вновь подходит третьей. Еще один промах все же отодвигает белоруску сразу на восьмую позицию, но фантастический рывок на последнем отрезке дистанции позволит Домрачевой у немки Дальмайер вырвать шестое место. Что касается других белорусок, Ирина Кривко, допустив два промаха, финишировала двадцатой, Надежда Скардино с одним промахом двадцать третья.

Мужчины побегут в 17:00. Лучшая позиция у белорусов по итогам спринта у Сергея Бочарникова. Он уйдет на трассу восемнадцатым. Примут участие в пасьюте и Дмитрий Абашев с Романом Елетновым. Прямую трансляцию мужской гонки преследования покажет "Беларусь 5".