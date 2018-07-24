Чемпионат мира по вертолетному спорту соберет на Боровой лучшие экипажи планеты

Cегодня под Минском стартует 16-й чемпионат мира по вертолетному спорту. Церемония открытия пройдет на аэродроме Липки, а главные соревнования состоятся в Боровой. Всю эту неделю свое мастерство будут демонстрировать почти 40 экипажей из восьми стран. Откроет чемпионат пилотажная группа национальной сборной Беларуси на вертолете Як-55. В составе нашей команды и два женских экипажа. А в выходные всех поклонников авиаспорта ждет традиционный фестиваль ПРОНЕБО, который удивит зрелищными вертолетными гонками и ночными гонками дронов.