По главным улицам столицы пройдет новогодний парад Дедов Морозов и Снегурочек

23 Декабря 2017 09:16

Более 8 сотен сказочных персонажей и настоящая музыкальная феерия – сегодня ближе к вечеру по главным улицам столицы пройдет уже традиционный новогодний парад Дедов Морозов и Снегурочек. На некоторое время движение в центре города будет перекрыто. Красочное шествие завершится танцевальным флешмобом. Праздничный парад Дедов Морозов пройдет и в Слуцке.

А резиденция главного новогоднего волшебника сегодня откроется в историко-культурном комплексе "Линия Сталина". Для всех гостей будут организованы развлечения на свежем воздухе. По традиции, Дед Мороз продолжит собирать пожелания на будущий год в "капсулу желаний", которая спрятана под новогодней елкой. Двери резиденции будут открыты до 7 января.