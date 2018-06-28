Чемпионат мира по футболу. Расписание трансляций на 28 июня

Бразилия в 1/8 финала чемпионата мира по футболу сыграет с Мексикой. А Швейцария сразится против сборной Швеции. Это стало известно накануне поздно вечером после победы "пентакампеонов" над Сербией 2:0 и ничьей в поединке Коста-Рика - Швейцария - 2:2. Бразильцы шагают дальше с первого места группы Е, альпийцы здесь вторые.

Сегодня групповой этап мундиаля завершат четыре игры в квартете Н. Сенегал сразится с Колумбией. Африканцев для выхода в 1/8 финала устроит и ничья, собственно, как и Японию, которая встретится с Польшей. Обе игры пройдут параллельно - расписание прямых трансляций на вашем экране. А в 20:50 на телеканале "Беларусь 2" - битва Англии и Бельгии. Еще один поединок этого квартета Тунис - Панама ничего не решает, поэтому "Беларусь 5" покажет матч в записи завтра утром.

Вместо футбола в прямом эфире спортивного канала сегодня в 22:00 вас ждет баскетбольное противостояние в рамках квалификации к чемпионату мира - 2019. Сборная Беларуси в гостях сыграет против Черногории. Для сохранения шанса выхода на планетарный форум дружине Александра Крутикова нужно побеждать.