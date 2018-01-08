Главная>>Спорт>>Белорусский гонщик "МАЗ-СПОРТавто" Алексей Вишневский финишировал шестым на втором этапе "Дакара"
Спорт
RSS
Белорусский гонщик "МАЗ-СПОРТавто" Алексей Вишневский финишировал шестым на втором этапе "Дакара"
Скачать Поделиться

8 Января 2018 19:15

Белорусский гонщик "МАЗ-СПОРТавто" Алексей Вишневский финишировал шестым на втором этапе "Дакара"

Сергей Вязович седьмой. В генеральной классификации наши экипажи занимают седьмую и восьмую строки соответственно и отстают от лидера на 29 минут.

  

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 08.01.2018 18:03 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =