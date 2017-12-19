Беларусь снова на пьедестале

17 Декабря 2017 21:01

Первый личный подиум в карьере, великолепная скорострельность и главная сенсация этапа Кубка мира по биатлону во французском Анси. Новый год белорусские болельщики встретят с хорошим настроением и с предвкушением Олимпийских игр в Пхенчхане. Сегодня в гонке с массового старта, а это последнее выступление в году для биатлонисток, Ирина Кривко совершила фурор. В отсутствии Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино белоруска провела фантастическую гонку, только она отстреляла точно, и впервые в своей карьере поднялась на пьедестал, уступив лишь француженке Жюстин Бреза. С победой нашу биатлонистку поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко пожелал Ирине Кривко новых успехов в спортивной карьере.

Вообще, достижение белоруски на этапе в Анси - особенное - по нескольким причинам. Во-первых, это первый подиум белоруски на этапах Кубка мира в личной гонке. Во-вторых, это произошло в олимпийский сезон, что важно перед Играми в южно-корейском Пхенчхане. И, наконец, Ирина Кривко стала третьей белорусской биатлонисткой (вслед за Дарьей Домрачевой и Надеждой Скардино), которая поднималась в этом сезоне на пьедестал.