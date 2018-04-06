"Бавария" одержала волевую викторию над "Севильей"

4 Апреля 2018 15:15

Рекордное достижение накануне установил и главный тренер Баварии Юпп Хайнкес: главком мюнхенцев побеждает в 12-м кряду поединке главного клубного турнира Старого Света. "Бавария" во вторник дома одержала волевую викторию над "Севильей" в первом поединке 1/4 финала: Сарабия вывел вперед испанцев,- автогол Наваса паритет восстановил, Алькантара принес победу "Баварии".

Сегодня же "Барселона" примет "Рому". Прямая трансляция этой встречи на телеканале "Беларуcь 2", начало в 21:45. Параллельно на "Беларусь 5" противостояние "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".