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Арина Соболенко вышла в финал турнира в китайском Тяньцзине
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14 Октября 2017 12:21

Арина Соболенко вышла в финал турнира в китайском Тяньцзине

Арина Соболенко, сто второй номер рейтинга WTA, обыграла итальянку Сару Эррани в полуфинале турнира в китайском Тяньцзине с призовым фондом более четырехсот тысяч долларов 6:1, 6:3. В финале белоруска сыграет с Марией Шараповой из России, 86-й ракеткой мира.

 

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