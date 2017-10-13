Арина Соболенко вышла в финал турнира в китайском Тяньцзине

14 Октября 2017 12:21

Арина Соболенко, сто второй номер рейтинга WTA, обыграла итальянку Сару Эррани в полуфинале турнира в китайском Тяньцзине с призовым фондом более четырехсот тысяч долларов 6:1, 6:3. В финале белоруска сыграет с Марией Шараповой из России, 86-й ракеткой мира.