Самые яркие моменты 2017-го глазами наших журналистов

29 Декабря 2017 15:31

Предновогоднее время - самый благоприятный период, чтобы подводить итоги! Это стало хорошей традицией - как, например, украшать елку, выбирать подарки и загадывать желание под бой курантов. Не стали исключением и мои коллеги - корреспонденты Агентства теленовостей. Каким был уходящий год Петуха, и с каким настроением встречаем 2018-й - год Собаки? Самые яркие моменты глазами наших журналистов.

Рассказывает Антонина Станкевич.

Всегда в центре событий, чтобы первыми узнать, чем живет столица и Минская область. И, конечно, рассказать об этом всем, кто остается на первой кнопке. Этот год не стал исключением.

Как вырастить камень огромных размеров под Смолевичами, а в подземельях Любани найти соль земли, первым прокатиться на самом народном автомобиле, и оценить сервис бизнес-класса "модных" электричек. Промышленные предприятия региона в этом году удивили не только экспертов, но и наших корреспондентов.

Мы не только увидели, как увеличивается вглубь и вширь третья ветка метро, но и первыми прокатились на самом экологичном транспорте - электробусе. И даже убедились: трактор не только большой помощник, но и большой артист... балета.

Вместе с хлеборобами мы собирали и перевозили тысячи и тысячи тонн зерна. В итоге "домолотились" почти до двух миллионов тонн. А между тем, познакомили тезок и устроили аншлаговый концерт прямо в поле.

Мы вместе с жителями столичных микрорайонов и отдаленных городов и деревень Минской области радовались открытию детских садов, школ и поликлиник.

С большим удовольствием зажгли 950 свечек на праздничном торте в честь дня рождения любимой столицы. И поздравили Минск с юбилеем на разных языках.

И, конечно, оставаясь 24 часа в сутки на связи и держа руку на пульсе, находили время, чтобы отдохнуть и даже сменить профессию.

Чтобы успеть в эфир вовремя. Каждый день встречаемся на телеканале "Беларусь 1" в 15:15 и 18:00.