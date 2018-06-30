Арина Соболенко в упорной борьбе уступила второй ракетке мира Каролин Возняцки

Финал турнира WTA против второй ракетки мира и наивысшая позиция в рейтинге в карьере. Арина Соболенко подарила белорусским болельщикам настоящий теннисный триллер, играя на равных с более титулованной и опытной соперницей, но все-таки уступила Каролин Возняцки.

К финалу турнира в Истборне 20-летняя белоруска прошла через 5 тяжелейших трехсетовых матчей в одиночном разряде, в том числе впервые в карьере взяв верх над представительницей топ-10 Каролиной Плишковой. Среди поверженных соперниц оказались Юлия Гергес и Агнешка Радваньска. Прогресс теннисистки случился и во многом благодаря сотрудничеству с новым тренером Дмитрием Турсуновым, который не раз находил нужные слова во время матчей. Более того, на британских кортах Арина играла еще и в парном разряде, где дошла до полуфинала, сыграла который накануне встречи с Каролин Возняцки. Но даже несмотря на усталость, физически в финале Соболенко выглядела великолепно.

Финал Истборна стал для Соболенко вторым в сезоне, третьим в карьере и первым в категории Премьер. Матч против Каролин Возняцки, несмотря на разницу теннисисток в рейтинге, получился встречей равных соперниц. По ходу турнира специалисты отмечали: Соболенко начала играть более вариативно и точно. Не раз в финальном матче Арина брала подачу Возняцки. И даже имела два сетбола. К сожалению, в этом случае сыграл опыт 28-летней датчанки - она выиграла первый сет 7:5. Во втором девушки доиграли до тай-брейка, в котором поначалу белоруска имела преимущество 5:2, но датчанка умудрилась выиграть пять розыгрышей подряд и взять свой очередной титул.

В обновленном рейтинге WTA первая ракетка Беларуси Арина Соболенко поднимется на 32 строчку. И на следующей неделе возьмет старт в третьем в сезоне турнире "Большого шлема" Уимблдоне.