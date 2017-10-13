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Арина Соболенко - в полуфинале теннисного турнира серии ВТА в китайском Тяньцзине
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13 Октября 2017 12:16

Арина Соболенко - в полуфинале теннисного турнира серии ВТА в китайском Тяньцзине

В 1/4 белоруска в двух сетах справилась с хозяйкой кортов Лин Чжоу - 6:3, 6:4. За выход в решающий матч Соболенко поспорит с американкой Кристиной Макхейл. К слову, завтра Арина сыграет и в полуфинале парного разряда в дуэте с китаянкой Сюй Ифань. В оппонентках - итальянка Сара Эррани и румынка Ирина-Камелия Бегу.

  

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