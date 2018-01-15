15 Января 2018 07:03

Главное спортивное событие года - Олимпиада в Южной Корее. Как готовится Беларусь? Сколько атлетов представят нашу страну в Пхенчхане? Агентство теленовостей запускает новый проект "Олимпийская виза". Важная и необходимая информация для тех, кто собирается в феврале следить за играми четырехлетия на каналах Белтелерадиокомпании. Амплитуда прыжков во фристайле, диаметр мишеней в биатлоне, длина коньков в шорт-треке.

Журналисты АТН расскажут о том, как спорт превращается в настоящее искусство: тонкости, изюминки и нюансы борьбы за олимпийское золото. Все, чем вы всегда гордились и то, о чем даже не догадывались. Энциклопедически разносторонний проект посвященный Олимпиаде. Уже с сегодняшнего дня - в "Панораме".