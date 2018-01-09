9 Января 2018 18:00

Во Дворце Республики проходит церемония вручения премий "За духовное возрождение" и специальной премии Президента. Среди лауреатов - врачи, учителя, журналисты. Награду за создание документальных фильмов "Дело жизни" получили и наши коллеги - авторский коллектив Агентства теленовостей - Александр Атрашевский, Руслан Турков, а также корреспондент "Новостей региона" Антонина Станкевич.