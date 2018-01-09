Президент
9 Января 2018 18:00
Во Дворце Республики проходит церемония вручения премий "За духовное возрождение"
Во Дворце Республики проходит церемония вручения премий "За духовное возрождение" и специальной премии Президента. Среди лауреатов - врачи, учителя, журналисты. Награду за создание документальных фильмов "Дело жизни" получили и наши коллеги - авторский коллектив Агентства теленовостей - Александр Атрашевский, Руслан Турков, а также корреспондент "Новостей региона" Антонина Станкевич.
Другие новости
09.01.2018 19:07 / Президент Во Дворце Республики состоялась церемония вручения премий "За духовное возрождение"
09.01.2018 17:00 / Президент Во Дворце Республики началась церемония вручения премий Президента Беларуси
08.01.2018 12:00 / Президент В Беларуси поддержат отдельные предприятия системы Минпрома и Беллегпрома
08.01.2018 07:00 / Президент Православные по всему миру отмечают Рождество
07.01.2018 21:02 / Президент Победа у команды Президента
06.01.2018 21:00 / Президент Поздравление Президента Беларуси с Рождеством Христовым
05.01.2018 15:01 / Президент Президент указом утвердил тарифы на ЖКУ для населения на этот год
04.01.2018 19:02 / Президент Президент Беларуси обратился к игрокам и болельщикам на открытии Рождественского международного турнира любителей хоккея
01.01.2018 12:00 / Президент По доброй традиции к народу нашей страны обратился Президент
01.01.2018 01:30 / Президент Новогоднее обращение Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко
31.12.2017 12:06 / Президент Александр Лукашенко подписал Закон "О республиканском бюджете - 2018"
31.12.2017 12:04 / Президент С Новым годом и Рождеством зарубежных лидеров поздравил Президент Александр Лукашенко
30.12.2017 09:01 / Президент В Минске завершилось строительство нового радиологического корпуса при столичном онкоцентре
29.12.2017 21:07 / Президент В преддверии праздников Глава государства пообщался с журналистами и подвел некоторые итоги года
29.12.2017 21:03 / Президент Александр Лукашенко посетил новый радиологический корпус при Минском онкоцентре
29.12.2017 17:03 / Президент Президент Беларуси подписал указ о повышении тарифных окладов
29.12.2017 17:00 / Президент Александр Лукашенко: Белорусские аграрии могут добиться лучших результатов
29.12.2017 15:01 / Президент Президент: Белорусские онкологи достойны Нобелевской премии
События
31.12.2017 23:55:00 Новогоднее обращение Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко