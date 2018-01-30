Сотрудничество с Россией и ситуация на таможне. Ключевые темы на встрече Президента с главой Таможенного комитета Беларуси

30 Января 2018 15:03

Сотрудничество с Россией и в целом ситуация на таможне. Об этом шла речь на встрече Президента с главой Таможенного комитета Беларуси Юрием Сенько.

По итогам 2017 ведомство работает эффективно. Грузопоток через нашу страну вырос, что отразилось и на поступлении платежей в бюджет. Взыскано больше средств - это отражает позитивные тенденции в экономике. Говорит и об активной и прозрачной работе бизнеса.

Белорусская таможня стала более мобильной. Еще готовясь к работе в новых реалиях – а с нового года в силу вступил Таможенный кодекс ЕАЭС, - наши специалисты провели сразу несколько экспериментов. Это позволило ускорить и оптимизировать процессы на таможне. Речь об оформлении грузов в автоматическом режиме.

Отдельная тема – работа по санкционной группе товаров. С белорусской таможни никто не снимал задачи по противодействию попыткам ввести продукцию, которая попала под продовольственное эмбарго, на территорию России. Последний случай - в начале этого года. Витебские таможенники пресекли сразу две поставки плодоовощной продукции - гранатов и томатов. А в декабре попытки провезти шампиньоны и крупную партию яблок оказались безуспешны.

Также Главе государства было доложено и о результатах борьбы с контрабандой и административными правонарушениями. В прошлом году таможенники изъяли из незаконного оборота тысячи килограмм наркотиков.