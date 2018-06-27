Сбербанк России намерен увеличить объем инвестиций в Беларусь

Договоренности достигнуты сегодня во Дворце Независимости, где Президент обсудил сотрудничество с руководителем крупнейшего российского банка.

Александр Лукашенко поблагодарил Германа Грефа за активное инвестирование и кредитование экономики. Вкладывать в Беларусь финансовая корпорация начала 8 лет назад, когда выкупила акции БПС-Банка. За это время сумма прямых инвестиций составила 4 млрд долларов. Приход на рынок игрока такого уровня - это лучшее подтверждение привлекательности страны для зарубежного капитала.

В свою очередь Герман Греф отметил, что на этот раз приехал с портфелем новых предложений, причем не только в банковском секторе. Так, Сбербанк готов поддержать в Беларуси образовательные проекты, продолжит инвестировать в строительство. Так, в минувшем году банк выкупил долгострой в центре Минска. Глава российского банка пообещал, что здание у Белгосцирка, которое изначально планировалось как гостиница, достроят в течение года. Там разместятся современные офисы, магазины и рестораны. Финансово поддержат и экспорт.

Герман Греф, председатель правления ПАО "Сбербанк": "Мы договорились о расширении экспортного кредитования продукции из Беларуси в Россию. Договорились о расширении практически в два раза объемов закупки белорусскими предприятиями российской продукции по схемам поддержки с участием правительства как Беларуси в первом случае, так и России во втором случае. Третье, мы увеличиваем лимиты предоставления финансирования предприятиям машиностроения и энергетики (это солидная сумма) и предприятиям добывающего комплекса. Мы обсудили использование нами современных технологий. Сейчас наши специалисты в России работают с использованием нейронных сетей с учетом данных, полученных от Национального банка Беларуси. И мы надеемся, что до конца года мы эту технологию в Беларуси запустим".

Воплощением проектов в жизнь займется новый глава белорусской структуры. Герман Греф проанонсировал решение сменить руководство БПС-Сбербанка. Отметим, Сбербанк называют кровеносной системой российской экономики, это треть ее банковской системы. Только в России услугами финансовой структуры пользуются 110 миллионов клиентов, еще 11 миллионов за рубежом. География дочерних структур Сбербанка охватывает 20 стран по всему миру.