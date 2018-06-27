Сбербанк России намерен увеличить объем инвестиций в Беларусь

27 Июня 2018

Договоренности достигнуты сегодня во Дворце Независимости, где Президент обсудил сотрудничество с руководителем крупнейшего российского банка.

Александр Лукашенко поблагодарил Германа Грефа за активное инвестирование и кредитование экономики. Вкладывать в Беларусь финансовая корпорация начала 8 лет назад, когда выкупила акции БПС-Банка. За это время сумма прямых инвестиций составила 4 млрд долларов. Приход на рынок игрока такого уровня - это лучшее подтверждение привлекательности страны для зарубежного капитала.

В свою очередь Герман Греф отметил, что на этот раз приехал с портфелем новых предложений, причем не только в банковском секторе. Так, Сбербанк готов поддержать в Беларуси образовательные проекты, продолжит инвестировать в строительство. Так, в минувшем году банк выкупил долгострой в центре Минска. Глава российского банка пообещал, что здание у Белгосцирка, которое изначально планировалось как гостиница, достроят в течение года. Там разместятся современные офисы, магазины и рестораны. Финансово поддержат и экспорт.

Герман Греф, председатель правления ПАО "Сбербанк": "Мы договорились о расширении экспортного кредитования продукции из Беларуси в Россию. Договорились о расширении практически в два раза объемов закупки белорусскими предприятиями российской продукции по схемам поддержки с участием правительства как Беларуси в первом случае, так и России во втором случае. Третье, мы увеличиваем лимиты предоставления финансирования предприятиям машиностроения и энергетики (это солидная сумма) и предприятиям добывающего комплекса. Мы обсудили использование нами современных технологий. Сейчас наши специалисты в России работают с использованием нейронных сетей с учетом данных, полученных от Национального банка Беларуси. И мы надеемся, что до конца года мы эту технологию в Беларуси запустим".

Воплощением проектов в жизнь займется новый глава белорусской структуры. Герман Греф проанонсировал решение сменить руководство БПС-Сбербанка. Отметим, Сбербанк называют кровеносной системой российской экономики, это треть ее банковской системы. Только в России услугами финансовой структуры пользуются 110 миллионов клиентов, еще 11 миллионов за рубежом. География дочерних структур Сбербанка охватывает 20 стран по всему миру.

Читайте также

Популярное

Рекомендуем

Сейчас читают

Рекомендуем

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =