Работа предприятий Оршанского района - лакмусовая бумажка для правительства

Рабочая поездка Президента в Витебскую область - главное и самое резонансное событие сегодняшнего дня. Еще на прошлой неделе Александр Лукашенко предупреждал - посещение Оршанского региона станет "лакмусовой бумажкой в работе правительства".

ПовЕрхностный подход и надежда на то, что Президент не зайдёт в какой-то цех - не нормальны для любого предприятия... (Тем более - если речь идет о ключевых производителях отрасли)...

Заранее подготовленные маршруты на заводах и комбинатах не пригодились. Президент пошел туда, где его совсем не ждали. Сами чиновники вслед за Президентом зашли в каждую дверь и своими глазами увидели настоящую работу. А главное - реальные условия, в которых приходится трудиться людям. Сваленные в кучи старые станки, сырые и темные цеха с плесенью на ободранных стенах сегодня стали поводом для самого серьезного разбора полетов и разговора на Оршанском инструментальном заводе. Оценку можно дать коротко и ясно - поручение провалено. Ответственным за переход от слов к делу по сути и ответить нечем. Реальные факты сегодня увидела вся страна. А примеры под стать "экономической азбуке". Зачем покупать импортный станок, если совсем рядом (в соседнем районе) тебе сделают такой же? Удивительно, что производители глубоко интегрированные и в отраслевую, и в республиканскую экономику все еще делают такие промахи.

То, что весь Оршанский регион должен быть показательным, говорили не раз. И Президент подкреплял задачи многими конкретными поручениями. "Оршаагропроммаш", "Техника связи", мясоконсервный комбинат. В каждом пункте маршрута Главы государства свои проблемы и пробелы в работе ответственных лиц. Да, поднимать производства - непростой путь, на котором нет сиюминутной выгоды. Но сложные шаги всегда самые эффективные. Поэтому и идти следует не там, где проще, а там где надо.

Путь наименьшего сопротивления распознать не составило труда. Чего только стоят распроданные под склады помещения, и это вместо создания новых рабочих мест. Более того - хозяева даже были не в курсе, что теперь происходит у них под боком. И вот как раз за изначально закрытыми дверями (в стороне от любезно предложенных цехов и коридоров) сегодня открылись реальные проблемы. И озвучили их не чиновники, а простые рабочие, которые всегда остро воспринимают организационные промахи своих руководителей, ведь в конечном итоге все решения сказываются на качестве их собственной жизни.

Ольга Макей о большой инспекции и открытом разговоре о проблемах.

Орша - Барань - Болбасово. Эта тройка населенных пунктов в последний год на слуху у белорусов. Журналисты ее называют "эталонным треугольником", а Президент - лакмусовой бумажкой в работе правительства. Здесь решились на эксперимент, который должен поднять не просто экономику райцентра, но и городов-спутников. В стране таких непростых регионов три-четыре, но Александр Лукашенко еще в 2017-м предложил начать именно с Орши. Прошло без малого полтора года. Что изменилось для местных жителей, как работают проблемные предприятия - все это сегодня в центре внимания Президента.

Это Оршанский инструментальный завод. Как понятно из названия, выпускают инструменты. В первую очередь для оснащения машиностроительных предприятий. Но технологии уже давно ушли вперед, а это производство до сих пор работает на раритетных станках 70-80-ых. Например, этот 1974 года выпуска.

Александр Сипайло вспоминает, как 24 года назад пришел на завод учеником фрезеровщика. Работа понравилась. Теперь и он готов обучать молодежь. Но сперва и в сам завод нужно вдохнуть новую жизнь.

Недостаток квалифицированных кадров - еще один проблемный вопрос. Заводу нужны фрезеровщики, шлифовщики, операторы станков с программным управлением. Александр Маевский один из самых молодых работников. Токарем на завод устроился недавно. Говорит: к оборудованию пришлось долго привыкать. Его “напарник” - практически музейный экспонат: станок старше токаря почти в два раза.

Помимо отсутствия новых станков (к этой теме мы еще вернемся) у предприятия немало других проблем. Виной всему - бесхозяйственность. Приехав на завод, Глава государства первым делом долго беседует с сотрудницами предприятия, которые встречали его: как работается, какая атмосфера в коллективе, что изменилось?

То, как на предприятии относятся к делу и к своему коллективу, Президенту бросается в глаза сразу - речь о территории, которую к визиту ремонтировали впопыхах. А ведь делать это нужно в первую очередь для себя и для тех, кто каждый день будет ходить на работу по этим дорогам.

Первым делом докладывает губернатор. Речь о развитии региона. За 7 лет численность населения сократилась на 4 %. Поэтому думают, как задержать людей на селе. Поселки реконструируют, создают инфраструктуру, строят поликлиники, бассейны. Но Президент обращает внимание: важно создавать производства, чтобы были рабочие места. Как, например, в Копыси, где появились предприятия по деревообработке и выпуску сыров. Важно занять людей и видеть производственную базу наперед. Александр Лукашенко обращает внимание и на цифры безработицы. В докладе Николая Шерстнева они значительно ниже. Потому и требование: не замалчивать проблемы, а решать их.

Сейчас Оршанский инструментальный на стадии модернизации. Но двигается она крайне медленно: первый этап планируют завершить до середины 2019-го. Не нужно быть специалистом, чтобы понять: на таких станках производить конкурентоспособный товар невозможно. Впрочем, это подтверждает и директор предприятия.

Модернизацию, конечно, начали. В первую очередь починили крышу, которая протекала много лет. Обновили четыре станка. Но для большого предприятия (а здесь работают 450 человек) это как капля в море. Рентабельность со знаком минус. Вниз тянет невыполнение объемов производства. Чтобы детально разобраться в проблемах, Президент сразу отказывается от предложенного маршрута, и всю территорию завода, каждый цех решает увидеть своими глазами.

Сегодня Беларусь тратит на импорт инструментов более 32 миллионов долларов. Второй этап модернизации завода, который планируют завершить к 2021 году, позволит заместить импорт на 8 миллионов. Но это слишком долго. В инструментах уже сегодня нуждаются и МТЗ, и Гомсельмаш, на котором Президент бывал несколько дней назад. Тогда директор посетовал: не хватает нужных принадлежностей. Поэтому ускорить реновацию инструментального - это не только обеспечить завод прибыльными заказами, но и оснастить машиностроительные гиганты. Сегодня решено: станки инструментальному поставит предприятие "Красный борец". Тем более находится совсем рядом.

Идем дальше. Президент заходит в соседний пустующий цех. Крыша протекает, лужи присыпали опилками. А ведь здесь можно было бы разместить то самое новое производство. Достаточно отремонтировать кровлю и привести помещение в порядок. И для этого совсем не нужно ждать визита Президента. Ведь предприятие работает хорошо там, где чувствуется рука хозяина, есть порядок и бережное отношение к людям. А здесь вывод напрашивается сам: бесхозяйственность и поверхностное отношение к поручениям.

В успешной работе предприятия главное - люди. От условий труда, заработка, а значит и атмосферы в коллективе зависит многое. Вот прямо у станка беседа с Президентом о зарплате.

Облезшие стены, отсутствие света, дневной еле пробивается. И в таких условиях трудятся десятки человек. Реакция Президента жесткая: это ведь люди, коллектив. Как можно работать в таких условиях?

Такое же отношение и к технике, пусть и старой. На стенах плесень, цеха полупустые. А ведь эти площади можно было использовать куда эффективнее.

Территория тоже оставляет желать лучшего. Часть помещений принадлежит частным предпринимателям, Президент поручает - отгородить эти здания от предприятия. Чужим не место на проходной завода. Глава государства заглядывает во все сооружения, заходит на участок вентиляции. После заглянет в резервуар с водой. Словом, бесхозяйственность на каждом шагу.

Увиденным на предприятии Президент остался недоволен. Даже скажет: работа на двойку с минусом. А ведь восстановить этот завод - значит повысить эффективность еще десятков, нуждающихся в инструменте. И хотя подвижки и перспективы есть, но без хозяйского подхода и с нарушением сроков получить рентабельность с хорошим плюсом здесь будет непросто.

А это уже минус в работе министра промышленности.

Еще одно предприятие системы Минпрома - ОАО "Оршаагропроммаш". Работает под крылом холдинга "Бобруйскагромаш". С порога разговор в целом о финансовых показателях всего объединения. Просят помочь с реструктуризацией долгов. Подготовлен проект указа. Но прежде Александр Лукашенко поручает своей Администрации разобраться и внести предложения.

Часть холдинга - Оршанский агропроммаш - существует без малого 90 лет. В последние годы именно существует. Выпускает навесное оборудование для сельского хозяйства и прицепы. Мощности загружены на 80 %. Есть запасы продукции. Сказывается сезонная востребованность такой техники - их плуги, например, нужны под начало пахоты весной и осенью после того, как собрали урожай. На том, что есть, далеко не уедешь. Поэтому в этом году взялись за опытные образцы нужной техники в полях.

Как жить дальше - главный вопрос для руководителя предприятия. Пока новый директор работает с приставкой и.о., пару дней как пришел на завод. Сам родом из Орши. Понимает, что будет непросто. На бумаге - символическая рентабельность. Намечена программа по модернизации - оборудование, станки считай ровесники топ-менеджера. Но и от руководства холдинга зависит, как будет загружен завод. Ведь вся глобальная техническая политика определяется именно там, в верхах. Не помешало бы и четче определиться с нишами, куда можно лучше вписаться.

Александр Лаптинский, и. о. директора ОАО "Оршаагропроммаш":

"Сегодня главное - занять свою нишу, чем мы и занимаемся. Конкурентов много, на этом предприятии 15 человек. Похоронить его - это самое простое, но есть предпосылки по развитию".

Посещая предприятие, по ходу маршрута говорят о необходимости действовать на рынке по возможности без посредников. В работе - экспортные контракты. В этом году немного, но прибавляют в поставках. Продают плуги, прицепы, опрыскиватели в Россию, Армению, Таджикистан, Нигерию. Готовят крупную партию оборудования на Кубу. Все это неплохо, но Глава государства очень тщательно смотрит всю технологическую цепочку и говорит о необходимости разобраться, насколько прозрачны сделки по продаже невостребованных зданий на территории. Снова, как и на инструментальном, заостряют внимание на продаже госсобственности. Продали частнику, который покупает технику этого же предприятия. Здание нужно восстанавливать, все эти затраты потом аукнутся в стоимости продукции. Отдать на откуп кому-то - иногда это кажется выход, а на деле получается, что такие необдуманные решения бьют бумерангом.

Казалось бы, все это детали, но от них в итоге зависит глобальный результат. Но ведь из таких мелочей и складывается реальность для завода. Александр Лукашенко говорит о необходимости выстраивать логику производственного процесса. Да и последовательно наводить банальный порядок на предприятии.

Промышленность Орши - это три десятка предприятий. Все за один день не объедешь, но Президент был намерен увидеть по максимуму, поэтому по ходу движения решил заехать туда, где совсем не ждали, чтобы сложилась полная и реальная картина, как обстоят дела в Орше. Например, на мясоконсервном комбинате. Это тот самый завод, что выпускает и известные мясные консервы для детей. Именно цех детского питания выделяется на территории завода - был построен 4 года назад. А вот остальные не впечатляют.

Не замыкаться только на консервах и детском питании, расширять ассортимент. На этом делает акцент Президент. Рынки, бывает, лихорадит, так что разнообразная продукция - залог устойчивой работы в такие моменты. Очень внимательно Президент смотрит территорию предприятия, проходит те цеха, которые нужно обновить.

Еще одна точка маршрута Президента - Барань. Наряду с Оршей и Балбасово входит в тот самый треугольник, который должен стать образцовым. Это предприятие "Техника связи". Старейшее в нашем оборонном секторе. Полтора века назад на этом месте выпускали гвозди и проволоку, в советское время взялись за радиоаппаратуру. Сегодня специализируется на производстве систем радиосвязи, телекоммуникациях. Встречают сотрудницы, казалось бы, символический, протокольный момент, но Президент не упускает этой возможности пообщаться с теми, кто ежедневно трудится на предприятии. Наталья Гончарова не тушуется, говорит, что работает туже пять лет и не жалеет, что выбрала такой трудовой путь.

В штате "Техники связи" - почти 500 сотрудников. Большинство - жители Барани. Сейчас завод в стадии модернизации. За прошлый год создали участок по производству передвижных комплексов связи и средств бронезащиты. Например, здесь выпускают бронешлемы. Уже отгрузили более 6 тысяч.

Среди нового оборудование и этот фрезерный станок. На нем производят корпусные детали для всей линейки радиостанций. Главное преимущество автоматического станка - высокая производительность.

Скоро здесь начнут выпускать профессиональные средства радиосвязи. Участок уже готов, монтажные столы подключены. Сотрудничают с китайской аэрокосмической компанией. В общем зашевелились. Но есть и вопросы. И вновь Президент критикует местное руководство и главу Госкомвоенпрома за поверхностный подход - распродать площади, мол, не востребованы, легко. А ведь они могли стать местом, где можно наладить нужное производство. Как говорится, идут по пути наименьшего сопротивления. Исторически так сложилось, что местные предприятия строили с советским размахом. Сегодня такие площади и заводам не нужны, но их бич - распродают помещения под склады вместо того, чтобы создавать рабочие места. Иногда не сильно и вникая, что в итоге будет под самым боком. Разве это дело? И тут с военных людей особый спрос.

Предложенный маршрут по заводу военпрома Президент меняет на ходу. Никто не думал, что Александр Лукашенко заглянет на технологический этаж. Ведь там открывается неприглядная картина. Заброшенные кабинеты, мусор, поломанные стулья - одним словом, бардак. Но без такой инспекции вряд ли поймешь, что на самом деле происходит на предприятии.

Почему так пристально Президент вникает в каждую мелочь, разбирается в деталях, обсуждает перспективы заводов? Все это важно. Ведь это будущее не только для предприятий, но и для всего городка под Оршей. В Барани живет чуть более 11 тысяч человек. Немало молодежи, это заметно и в центральном сквере. И, кстати, молодые жители и свое будущее и будущее своих семей связывают именно с этими местами. Живется-то все комфортнее - открыты детские садики, школы, просторный Дворец культуры, создан центр поддержки предпринимателей.

Вообще Орша - это только начало масштабного эксперимента в стране. Город должен стать маяком и ориентиром для других (например, Борисова, Молодечно, Лиды или Бобруйска). Средние населенные пункты в перспективе должны показать высокий уровень развития. И как уже говорил Президент, вопрос не только в том, как работают предприятия. Задача куда шире - в правильном размещении производственных сил и равномерном распределении трудовых ресурсов по всей Беларуси, а не только в Минске и областных центрах. Агропромышленными столицами должны становиться и другие города. Нынешний день - лишь большой пролог для разговора, который состоится завтра. На совещании в Орше будут даны оценки и работе правительства, и всего региона.