18 Октября 2017 08:05

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам Первого белорусского философского конгресса "Национальная философия в глобальном мире".

"Беларусь гордится богатой историей школы философского знания. Наша земля издревле славилась мыслителями, чьим трудом созданы образцы проницательного научного поиска, духовного озарения и творчества", - говорится в приветствии.

Глава государства отметил, что, развиваясь в постоянном диалоге с братскими народами, белорусская культура внесла свой ощутимый вклад в создание системы мировоззрения людей. Духовные устремления нации воплотились в таких традиционных для каждого белоруса ценностях, как добрососедство, гуманизм и социальная справедливость. "Претворяя их в жизнь в непростых современных условиях, Беларусь заслужила репутацию островка стабильности и согласия, успешно продвигает мирные инициативы на международной арене", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что Первый белорусский философский конгресс будет способствовать лучшему пониманию перспектив развития страны и сыграет значимую роль в упрочении сотрудничества и партнерских отношений между народами.