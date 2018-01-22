Президент утвердил решение на охрану государственной границы

22 Января 2018 15:00

С этой традиционной процедуры начинается год для пограничной службы страны.

Обстановка на белорусских рубежах всегда в числе важнейших вопросов госполитики. Международная ситуация такова, что приходится держать контур страны на постоянном контроле. Спокойствия не добавляют теракты в России и европейских государствах, попытки наркотрафика и незаконной миграции.

В прошлом году на 20 % больше задержано нарушителей госграницы, в частности, мигрантов, которые идут в страны ЕС. Рубежи надежно защищены, пограничный фильтр для нарушителей работает эффективно. Как подчеркнул Президент, Беларусь остается островом безопасности на всем евразийском пространстве.

Однако в связи с возникающими новыми вызовами органы пограничной службы обязаны всегда быть начеку и должны по мере необходимости вносить корректировки в охрану национальных рубежей.

Президентом определены задачи по приоритетам развития пограничного ведомства. Это и укрепление безопасности границ на южном направлении, строительство новых инженерных сооружений, развитие инфраструктуры.

Пограничная служба постоянно совершенствует свою работу, внедряя новейшие технологии для мониторинга обстановки на границе с земли и с воздуха.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси: "Если раньше в Советском Союзе была колючая проволока, то сейчас идет оснащение видеокамерами, то есть оператор видит: вот на Гудогае мототележка, обнаружили дистанционно. Наша цель - и это работа не одного года - в перспективе интеллектуальная граница, людей не заменишь. Но внедряем видеонаблюдение и сигнализационные комплексы нового поколения".

В прошлом году число людей и поток транспорта через белорусскую границу увеличились. В том числе и благодаря возможностям безвизового въезда. Пограничники постоянно работают над тем, чтобы время прохождения белорусской границы законопослушными гражданами сокращалось. Идет модернизация пунктов пропуска, увеличивается их пропускная способность.