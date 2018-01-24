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Президент Беларуси прокомментировал дискуссии вокруг совпадения избирательных кампаний 2020 года
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25 Января 2018 13:01

Президент Беларуси прокомментировал дискуссии вокруг совпадения избирательных кампаний 2020 года

Заявления Александр Лукашенко сделал сегодня на встрече с главой Палаты представителей Национального собрания.

Согласно календарю, президентские выборы в 2020 году должны пройти не позднее 20 августа. Выборы депутатов Палаты представителей - не позднее 10 сентября, выборы членов Совета Республики - не позднее 11 сентября.

  

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