Президент
25 Января 2018 13:01
Президент Беларуси прокомментировал дискуссии вокруг совпадения избирательных кампаний 2020 года
Заявления Александр Лукашенко сделал сегодня на встрече с главой Палаты представителей Национального собрания.
Согласно календарю, президентские выборы в 2020 году должны пройти не позднее 20 августа. Выборы депутатов Палаты представителей - не позднее 10 сентября, выборы членов Совета Республики - не позднее 11 сентября.
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