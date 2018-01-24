Президент Беларуси прокомментировал дискуссии вокруг совпадения избирательных кампаний 2020 года

25 Января 2018 13:01

Заявления Александр Лукашенко сделал сегодня на встрече с главой Палаты представителей Национального собрания.

Согласно календарю, президентские выборы в 2020 году должны пройти не позднее 20 августа. Выборы депутатов Палаты представителей - не позднее 10 сентября, выборы членов Совета Республики - не позднее 11 сентября.