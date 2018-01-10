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Сегодня появится в продаже новая почтовая марка
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10 Января 2018 15:10

Сегодня появится в продаже новая почтовая марка

Сегодня появится в продаже новая почтовая марка, которая наверняка заинтересует не только филателистов. Она посвящена столетию Госпогранкомитета. Дата будет праздноваться 28 мая. В Минске прошла церемония гашения, в ней приняли участие глава ГПК Анатолий Лаппо и министр связи и информатизации Сергей Попков. Это событие стало первым в серии мероприятий, приуроченных к юбилею. Дизайн разработала художник Татьяна Кузнецова, тираж марки - 72 тысячи экземпляров. Почтовый проект дополняют конверт под названием "Первый день" и специальный памятный штемпель.

Анатолий Лаппо, Председатель Государственного погранкомитета Беларуси: "Эта марка на тысячи почтовых переводов, отправлений. И самое главное - ей воспользуются тысячи филателистов по всему миру. И уже 28 мая тысячи людей в Беларуси, дальнем и ближнем зарубежье будут знать, что в Беларуси есть такая структура, как органы погранслужбы, ей сто лет".

Сергей Попков, Министр связи и информатизации Беларуси: "Такие знаковые события, которые в стране происходят, всегда отмечаются выпуском художественных произведений в миниатюре, которые популяризируют как действие, ведомство, великого человека нашей страны, так и нашу страну. Хочу отметить, что в 2017 году наша марка "Пчеловодство" вошла в топ-10 лучших марок мира".

Сотрудничество Госпогранкомитета и Минсвязи остается плодотворным: в рамках программы "Электронное правительство" продолжается инженерное обустройство рубежей Беларуси. Обеспечено стабильное финансирование строительства новых объектов системы охраны, которые оснащаются передовыми техническими средствами.

  

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