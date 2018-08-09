Поздравление Президенту благотворительного фонда "Украина" Леониду Кучме

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента благотворительного фонда "Украина" Леонида Кучму с 80-летием.

"В Республике Беларусь Вас знают как видного политического деятеля и талантливого руководителя, устремления которого всегда были направлены на процветание Украины. Ваш жизненный путь и богатый опыт государственной службы заслуживают искреннего уважения", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что за годы пребывания на президентском посту Леонид Кучма внес большой личный вклад в формирование современных отношений между Беларусью и Украиной. "С неизменной теплотой вспоминаю наши встречи, ценю их доверительную атмосферу и высокий уровень взаимопонимания", - говорится в поздравлении.

С учетом исключительной важности установления безопасности и мира в регионе Глава белорусского государства поблагодарил Леонида Кучму за предпринятые значительные усилия по урегулированию ситуации на Донбассе.