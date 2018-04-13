Большое совещание у Президента по развитию зимних видов спорта

13 Апреля 2018 12:00

Спорт - это не только здоровье нации, но и идеологическая работа, а значит - один из приоритетов государственной политики.

С такого заявления Президента сегодня началось большое совещание по развитию зимних видов спорта. В эти минуты оно проходит в Национальном олимпийском комитете. Участие в масштабном разговоре принимает полсотни человек. Спорту в нашей стране уделяется огромное внимание. Создана необходимая инфраструктура: в каждом регионе имеются ледовые арены, построено несколько трасс, которые используют для лыжных гонок зимой, а летом - для лыжероллеров. Даны поручения о строительстве всесезонных объектов для тренировок в Раубичах и Минске. Государство выделяет значительные средства на подготовку национальных команд к основным стартам. За 4 года на финансирование зимних видов пошло 10,5 миллиона долларов. Вместе с тем прошедшие Олимпийские игры в Корее принесли Беларуси лишь три медали. Это следствие проблем в спортивной отрасли.

Несмотря на беспрецедентные условия, созданные для подготовки, хоккеисты не попали на Олимпиаду, удручающие итоги Игр и для нашего мужского биатлона. Самыми медальными для белорусов среди зимних видов спорта являются биатлон (но вопрос, кто придет на смену Домрачевой и Скардино в женской команде) и фристайл. Наград из Кореи летающие лыжники могли бы привезти больше - тут есть вопросы к объективности судейства. Не меньше их в отношении подходов тренерского штаба. Смогли шагнуть вперед в конькобежном спорте - молодые атлеты трижды попадали в восьмерку сильнейших, но результат достигнут в условиях отстранения российских спортсменов. Не видно отечественных фигуристов, хотя у нас более тысячи занимающихся в спортивных школах. На этих проблемах сделал акцент Александр Лукашенко. Руководству отрасли и в первую очередь федерациям Президент адресовал главный вопрос о спортивном резерве. Подробности совещания в наших следующих выпусках.