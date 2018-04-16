Александр Лукашенко совершит официальный визит в Молдову

16 Апреля 2018 12:00

Официальный визит в Молдову на высшем уровне. 18-19 апреля Президент Александр Лукашенко встретится в Кишиневе со своим молдавским коллегой Игорем Додоном и премьером Павлом Филиппом.

На переговорах обсудят различные аспекты межгосударственных отношений. Президенты встретятся в формате один на один и расширенном с участием делегаций. Основное внимание - развитию двустороннего сотрудничества и взаимодействию на интеграционных площадках – ЕАЭС и СНГ. Отдельно будет звучать и тема АПК в Институте растениеводства "Порумбель", который посетят президенты. Александр Лукашенко и Игорь Додон примут участие и в церемонии "День поля", посвященной началу посевной. На переговорах с премьером Павлом Филиппом планируют обсудить вопросы расширения экономических связей в пищевой промышленности, производственной кооперации, инфраструктурных проектах и сельском хозяйстве. Здесь у стран уже есть опыт работы.

Сегодня Беларуси и Молдове интересны и совместные проекты в энергетике, гуманитарной сфере и правоохранительной деятельности. По итогам встречи в Кишиневе ожидается подписание ряда международных документов. Параллельно с переговорами на высшем уровне столица Молдовы примет и совместный форум делового и межрегионального сотрудничества. В нем примет участие бизнес двух стран, а также руководство городов и районов. Запланирована и выставка коммунальной и сельхозтехники из Беларуси.