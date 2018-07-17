Александр Лукашенко провел встречу с Марианной Щеткиной

Глава государства встретился с Марианной Щеткиной - национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития. Как отметил Президент, альтернативы работе по достижению Целей устойчивого развития нет, а в их реализации заинтересовано каждое государство.

Цели представляют собой 17 пунктов, реализация их рассчитана до 2030 года. В частности, это повсеместная ликвидация нищеты, обеспечение продовольственной безопасности, доступа к источникам энергии и гендерного равенства. Все государства самостоятельно разрабатывают программы по устойчивому развитию, ориентируясь на общий документ, принятый Организацией Объединенных Наций. Беларусь уже сделала ряд важных шагов в этом направлении. По мнению Марианны Щеткиной, для нашей страны актуально учитывать глобальные цели при разработке документов самого высокого уровня. Важно также провести кампанию по информированию общества, в первую очередь молодых людей. Планируется проведение национального форума по Целям устойчивого развития с участием представителей власти, гражданского общества, бизнеса и академических кругов.

По информации национального координатора, сегодня Беларусь занимает особое место в европейском регионе, среди стран СНГ и бывшего Советского Союза, поскольку лидирует в организации работы по устойчивому развитию. Также в ходе рабочей встречи обсудили и иные направления работы Марианны Щеткиной. В частности, руководство крупной общественной организацией - Союзом женщин - и кураторство над исполнением декрета о содействии занятости населения.

Базу данных не занятых в экономике граждан планируют апробировать уже в сентябре. Об этом Марианна Щеткина рассказала журналистам по итогам встречи с Президентом. Рабочие группы, которые должны досконально владеть ситуацией на своей территории, уже прошли обучение во всех регионах. Самое главное - избежать ошибочных решений.

На сайте Минтруда уже доступна для скачивания программа подготовки и направления электронных документов. Через нее организации смогут в онлайн-режиме передавать данные о занятом в экономике населении. Параллельно соответствующую возможность организует и Национальный центр электронных услуг. Физлицам предоставлять свои данные не нужно.