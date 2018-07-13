Министр обороны оценил готовность команд к участию в Международных армейских играх

Готовность команд к участию в Международных армейских играх - 2018 сегодня оценил министр обороны Андрей Равков. На соревнования отправятся 16 каманд Вооруженных Сил Беларуси. И первые участники выезжают уже в ближайшие дни. Военнослужащие отправятся в Россию, город Кострома. Отметим, что в некоторых конкурсах белорусские военные проверят свои силы впервые, в таких дисциплинах как "Уверенный прием", "Соколиная охота", "Суворовский натиск". Беларусь принимает участие в соревнованиях уже в пятый раз, всего в первенстве будут состязаться команды из 33-ти стран мира, на различных полигонах.

Андрей Некрашевич, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси: "Всего в рамках Международных армейских игр проводится 28 конкурсов. На территории семи государств мира. Команды Вооруженных Сил Беларуси принимают участие в 16 конкурсах из 28. На территории пять государств. На территории Беларуси мы проводим один конкурс - “Снайперский рубеж”. Это на базе полигона 38-й отдельной воздушно-десантной бригады в городе Бресте".

Уже 24 июля в Брест прибудут команды для участия в одном из этапов Армейских игр, - это "Снайперский рубеж". В нашу страну приедут команды более чем из 20-ти стран.