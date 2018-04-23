Украина не подавала официальных уведомлений о выходе из СНГ

23 Апреля 2018 19:02

Сегодня об этом заявил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ. Сергей Лебедев отметил, что большинство экспертов сходятся во мнении, что такой выход не будет на пользу ни Украине, ни другим участникам объединения.

Напомним, 12 апреля президент Украины Петр Порошенко предложил Кабинету министров подготовить документ об официальном прекращении участия в СНГ и окончательно закрыть представительство при институтах Содружества в Минске.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ: "С представителями Украины мы эту тему не обсуждали. Более того, мои многочисленные письма, обращения в адрес Украины, к сожалению, пока остаются без ответа. Украина в силу своего географического положения, тесных давних связей со странами Содружества, конечно же, рассматривается как наш сосед, партнер".

Сегодня в Минске проходит заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ. В центре внимания - межмидовские консультации по актуальным вопросам, работа Антитеррористического центра.