Состоялся телефонный разговор между Андреем Кобяковым и исполняющим обязанности премьер-министра Армении

25 Апреля 2018 15:06

Состоялся телефонный разговор между Премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым и исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия как двустороннего, так и на многосторонней основе. Премьер-министр Беларуси выразил поддержку армянскому народу и высказал готовность оказать всю необходимую помощь.