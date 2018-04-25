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Состоялся телефонный разговор между Андреем Кобяковым и исполняющим обязанности премьер-министра Армении
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25 Апреля 2018 15:06

Состоялся телефонный разговор между Андреем Кобяковым и исполняющим обязанности премьер-министра Армении

Состоялся телефонный разговор между Премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым и исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия как двустороннего, так и на многосторонней основе. Премьер-министр Беларуси выразил поддержку армянскому народу и высказал готовность оказать всю необходимую помощь. 

  

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