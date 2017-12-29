30 Декабря 2017 12:01

До Нового года чуть более суток, но зима продолжает удивлять белорусов климатическими аномалиями. В Минске и других городах страны побит температурный рекорд, который продержался 43 года. Накануне в столице было плюс 6,6 градуса. Это на 1,4 градуса больше, чем в 1974 году. Температурные максимумы были обновлены и в Гомеле, где доходило почти до 8-ми тепла. В Витебске плюс 5 и в Могилеве выше 6-ти. Впрочем, судя по предварительным прогнозам, без морозов обойдется и первая декада января.