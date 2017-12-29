Главная>>Общество>>Зима продолжает удивлять белорусов климатическими аномалиями
Общество
RSS
Зима продолжает удивлять белорусов климатическими аномалиями
Скачать Поделиться

30 Декабря 2017 12:01

Зима продолжает удивлять белорусов климатическими аномалиями

До Нового года чуть более суток, но зима продолжает удивлять белорусов климатическими аномалиями. В Минске и других городах страны побит температурный рекорд, который продержался 43 года. Накануне в столице было плюс 6,6 градуса. Это на 1,4 градуса больше, чем в 1974 году. Температурные максимумы были обновлены и в Гомеле, где доходило почти до 8-ми тепла. В Витебске плюс 5 и в Могилеве выше 6-ти. Впрочем, судя по предварительным прогнозам, без морозов обойдется и первая декада января. 

  

Другие новости

Пра надвор'е Пра надвор'е 29.12.2017 21:40 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =