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Встречать новогодние праздники целым двором
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28 Декабря 2017 18:05

Встречать новогодние праздники целым двором

Встречать новогодние праздники не только вместе с родными и близкими, а целым двором. Добрую традицию поддерживают в одном из новых жилых комплексов столицы. Соседи, а иногда и незнакомые между собой люди дружно водят хороводы вокруг елки и поют песни. Развлекают местных жителей Дед Мороз, Снегурочка, сказочные персонажи и собака - символ года. А юные знатоки таблицы Менделеева поучаствовали в настоящем химическом шоу и убедились, что наука может быть не только полезной, но и познавательной.

Такие праздники в этом мини-полисе проводят не только накануне Нового года - на Масленицу и во время школьных каникул.

  

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