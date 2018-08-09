Встреча с делегацией Узбекистана прошла в Минском облисполкоме

9 Августа 2018

В Беларуси продолжается визит региональных делегаций из разных областей Узбекистана. Сегодня прошла встреча в Минском облисполкоме. Руководство двух областей обсудило перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Торговля и обмен опытом в сферах сельского хозяйства и науки должны быть полезными как для белорусов, так и для узбекистанцев. Основные направления - совместное развитие перерабатывающих предприятий мяса и молока. Зарубежных партнеров также интересует обмен кадрами.

Региональное сотрудничество между областями Узбекистана и Беларуси в этом году должно выйти на новый уровень. Сейчас работают над несколькими соглашениями, в том числе в сфере туризма.  

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