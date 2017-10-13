Общество
11 Октября 2017 17:04
Во Дворце Республики проходит 2-й городской форум матерей
Обсуждают вопросы воспитания детей, образования, повышения уровня рождаемости. Как заявила глава Администрации Президента Наталья Кочанова, со следующего года минский форум может приобрести статус республиканского.
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