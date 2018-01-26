В выходные ожидаются туман, осадки и гололедные явления

26 Января 2018 15:25

В выходные ожидаются не самые комфортные метеоусловия: туман, осадки и гололедные явления. Потепление принесли атмосферные фронты с Атлантики. Завтра утром в Минске и области без существенных осадков, а вечером возможен мокрый снег. Дискомфорта добавит порывистый ветер.

Оксана Тимофеева, инженер-синоптик Республиканского центра по гидрометеорологии: "В дневные часы на территорию Беларуси начнет оказывать влияние атмосферный фронт. По области ожидаются мокрый снег с дождем. Температура воздуха будет находиться в пределах 0 - минус 5. В воскресенье тенденция к потеплению продолжится. Температура воздуха в ночные часы будет 0 - минус 5. Днем в основном положительные от -2 до +4".

Нехарактерно теплая для конца января погода сохранится и на следующей неделе.