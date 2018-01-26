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В Вооруженных силах Беларуси началась комплексная проверка боевой готовности
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26 Января 2018 12:16

В Вооруженных силах Беларуси началась комплексная проверка боевой готовности

Некоторые воинские части и подразделения уже получили распоряжения. Запланированы марш-броски, учебные стрельбы из боевых машин и гранатометов. Выступать в качестве условного противника будут подразделения сил спецопераций. Таким образом они отработают свои боевые задачи. Проверка боеготовности в зимних условиях позволит на деле оценить технику и профессионализм личного состава.

  

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