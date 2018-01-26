В Вооруженных силах Беларуси началась комплексная проверка боевой готовности

26 Января 2018 12:16

Некоторые воинские части и подразделения уже получили распоряжения. Запланированы марш-броски, учебные стрельбы из боевых машин и гранатометов. Выступать в качестве условного противника будут подразделения сил спецопераций. Таким образом они отработают свои боевые задачи. Проверка боеготовности в зимних условиях позволит на деле оценить технику и профессионализм личного состава.