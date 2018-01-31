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В столице китайский язык осваивают с первого класса
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31 Января 2018 18:04

В столице китайский язык осваивают с первого класса

Язык Поднебесной в качестве иностранного с каждым годом выбирают все больше учеников. Только в столице восточное письмо изучают в пяти гимназиях и школах как основной предмет, так и в качестве факультатива. Еще шесть гимназий предлагают изучение иероглифов в объединениях по интересам. Столичные ученики - активные участники международных конкурсов и олимпиад. Кстати, совершенствовать свои знания и глубже знакомиться с культурой Поднебесной помогают волонтеры из Китая. Одной из последних "китайскую волну" в столице подхватила гимназия № 40. Там китайский язык изучают только второй год. Несмотря на это, на первом Республиканском детском фестивале "Китайская звезда" учащиеся стали победителями в номинации "Лучшее произношение". А уже завтра столичные учителя и ученики, которые изучают язык Поднебесной, присоединятся к празднованию китайского Нового года или, по-другому, праздника весны.

  

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