На льду "Чижовка-Арены" проходит финал республиканских соревнований "Золотая шайба"

5 Января 2018 15:03

Параллельно на льду "Чижовка-Арены" проходит финал республиканских соревнований среди детей и подростков "Золотая шайба" старшей возрастной группы. Восемь команд поспорят за главный трофей соревнований. В решающих поединках участвуют клубы из разных регионов страны. И все поддерживают идею объединения соревнований с Рождественским турниром.

Финальный матч пройдет на Рождество - 7 января. Две лучшие команды из каждого квартета будут сражаться за звание сильнейшей. Начало встречи в 14:30.