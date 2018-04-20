И.Додон: Белорусский опыт развития самых разных сфер экономики будет как нельзя кстати для Молдовы

20 Апреля 2018 19:10

Белорусский опыт развития самых разных сфер экономики будет как нельзя кстати для Молдовы. Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей заявил президент республики Игорь Додон. Накануне в Кишиневе состоялось сразу несколько раундов переговоров и бизнес-форум.

Президент Молдовы дал оценку белорусской технике и рассказал, почему он хотел бы, чтобы его республика была похожа на Беларусь. И какой опыт готовы перенимать в первую очередь.

О сотрудничестве Минска и Кишинева, о совместных проектах, интересе бизнеса, а также об аграрных увлечениях политика - большое интервью смотрите сегодня в "Панораме".