В Сочи открылся большой молодежный фестиваль

16 Октября 2017 07:02

Церемония прошла сразу на двух площадках - на главной олимпийской площади Медалз Плаза и в ледовом дворце "Большой". Старт фестивалю дал президент России. Беларусь представляет масштабная делегация. Подробности у нашего специального корреспондента в Сочи Надежды Сербиненко.

С последними солнечными лучами Олимпийский парк словно ожил. После насыщенного дискуссиями и знакомствами дня делегации из 180 стран переместились к главной ледовой арене Сочи. Чтобы увидеть масштабное шоу.

Первый рабочий день фестиваля для белорусов был насыщенным. С утра состоялся забег на 2017 метров, также мы представили свою страну на выставке "Экспо". Свой стенд подготовила делегация Федерации профсоюзов Беларуси.

Ожидания делегатов оправдались. Двухчасовое шоу - от создателей церемоний Олимпийских игр, Всемирной универсиады - режиссера Алексея Сеченова и продюсера Игоря Крутого.

Церемония была интерактивной. Модульный экран из шести секций создавал полный эффект присутствия.

Одновременно на Медалз Плаза развернулся концерт под открытым небом.

Впереди - еще 6 фестивальных дней. В Сочи приедет мотивационный тренер Ник Вуйчич, писатель Фредерик Бегбедер, академик Жорес Алферов. 19-й фестиваль уже сейчас претендует на звание самого масштабного за всю историю. Форум приближается к рекорду как по числу национальных делегаций, так и по количеству прибывших участников.