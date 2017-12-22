Бессрочное перемирие в Донбассе с полуночи 23 декабря

20 Декабря 2017 21:02

Трехсторонняя контактная группа по ситуации в Украине договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе с полуночи 23 декабря. Участники переговоров подтверждают стремление произвести обмен пленными до рождественских и новогодних праздников.

Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе: "Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО) подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с предстоящими рождественскими и новогодними праздниками. Кроме того, руководствуясь ранее достигнутыми договоренностями и обязательствами сторон, участники переговоров подтверждают приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с 0:00 часов 23 декабря по киевскому времени".

Участники минского заседания выразили общую приверженность полному выполнению минских соглашений.

Первое в 2018 году заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины назначено на 18 января.