В парадной колонне - гордость белорусских военных "Шершень"

В парадной колонне в День Независимости зрители увидят и гордость белорусских военных - "Шершень". Это отечественная разработка, которую впервые представят на платформе мощного "Волота".

Инженерные решения этого противотанкового ракетного комплекса считаются уникальными среди конкурентов. Сегмент рынка - один из самых быстрорастущих в мире.

Александр Смирнов: Способность поражать широкий спектр целей сделал противотанковые ракетные комплексы одним из наиболее массовых видов вооружений. И за последние 60 лет они использовались практически во всех вооруженных конфликтах и локальных войнах.

Виолетта Соколович: Массовое производство и поставка в войска противотанковых ракетных комплексов в странах НАТО и СССР - это конец 50-х. И это были комплексы первого поколения, которыми сложно было управлять по трем точкам: глаз, ракета, цель. То есть, оператору нужно было совместить эти три точки вручную.

Белорусские противотанковые ракетные комплексы уже третьего поколения. Это значит - они не требуют участия оператора в полете ракеты, и потому их называют "выстрелил - забыл".

Это - "Шершень". Бьет точно в цель, как и насекомое, которым он назван. За счет оригинальных технических решений превосходит предшественников.

На дальности до пяти километров может поразить любую бронированную цель. Он него не скрыться бункеру и доту, и не увертеться низколетящим вертолетам и беспилотникам.

Прицельная дальность стрельбы в полтора-два раза лучше танковых пушек. При этом время полета ракеты на максимальное расстояние не более 24 секунд. А чтобы развернуть комплекс и привести в боевую готовность, двум военнослужащим нужны всего две минуты.

Высокую точность комплекту обеспечивает лазерная система наведения, защищенная от помех. Прибор разработан на белорусском "Пеленге". Он может найти цель, захватить ее. Тот самый принцип "вижу - стреляю" и лазерно-лучевая система управления дают комплексу весомые преимущества.

Тепловизоры не дадут ускользнуть цели даже в условиях плохой видимости. И сегодня - это единственный прибор наведения ПТРК, у которого есть встроенный лазерный дальномер. Плюс к тому - есть возможность изменить цель для летящей ракеты, если появится рядом более серьезная опасность.

Рынок противотанковых ракетных комплексов – один из самых быстрорастущих. И Беларусь - в числе мировых лидеров. Это подтверждает и высокий интерес к белорусскому "Шершню".