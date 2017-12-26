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26 Декабря 2017 13:11

В новогоднюю ночь в Беларуси ожидается до 4 градусов тепла

На Беларусь с Европы смещаются теплые воздушные массы. Днем будет до плюс 6. Это гораздо выше климатической нормы. Накануне в Бресте был побит температурный рекорд 1980 года! Воздух прогрелся до 9,1 градуса. А в новогоднюю ночь в Беларуси ожидается дождь с мокрым снегом и до 4 тепла.