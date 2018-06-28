В МВД прокомментировали задержание криминальной группы из Бангладеш, которая организовала канал незаконной миграции через Беларусь. По данным ГУБОП, сейчас в Москве могут находиться около ста граждан азиатской страны, которые ожидают переправку в ЕС. Напомним, накануне оперативники в Минске задержали организатора нелегального канала. При нем было три тысячи долларов и почти четыре тысячи евро. Деньги были получены за переправку нелегалов.

Юрий Ткачук, заместитель начальника отдела ГУБОПиК МВД Беларуси: "Одновременно с организатором канала незаконной миграции были задержаны двое соучастников. Один из них осуществлял покупку билетов на ЧМ в РФ, а также получение ID-карт для болельщиков, которые нелегально прибывали на территорию РФ с целью последующей переправки на территорию РБ и нелегальной переправки на территорию ЕС".

Еще один гражданин Бангладеш был задержан в Поставском районе во время попытки переправить через белорусско-литовскую границу четырех мигрантов.