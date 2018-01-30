30 Января 2018 18:02

В этом году в Минской области продолжится строительство новых школ и детских садов. Финансирование предусмотрено для одиннадцати объектов. Сейчас строители возводят детский сад в Фаниполе и школу в деревне Лесковка Минского района. В скором времени начнется строительство школы на 700 мест в Борисове.

Кстати, в центральном регионе - более полутысячи заведений дошкольного, среднего, дополнительного и профессионально-технического образования. Сегодня на итоговой коллегии определили лучших.

Во время коллегии представители заведений образования посетили разнопрофильные интерактивные площадки и обменялись опытом.