Улицы Гомеля в День Независимости превратились в экспозиции и музыкальные площадки

Тысячи гостей праздновали в областных центрах. В Гомеле улицы превратились в экспозиции и музыкальные площадки. В микрорайоне Костюковка реконструировали событие, которое в хрониках получило название "Матч смерти". Он был сыгран в оккупированном Киеве в 1942 году. Советские футболисты вышли на поле против сборной солдат вермахта под конвоем. Зная, что за победу их могут расстрелять, наши спортсмены все же не проиграли. Гомельчане увидели и финалистов недавнего конкурса брендов региона.

Поздравить гомельчан с Днем Независимости приехала заслуженная артистка России Кристина Орбакайте. Ее большой сольный концерт состоялся на крупнейшем стадионе города над Сожем.