В Минском зоопарке прибавление в семье яков

4 Апреля 2018 18:09

Прибавление в Минском зоопарке. Маленькая Марта появилась в семье яков. Новый питомец живет вместе с родителями и в отдельный вольер его переводить пока не собираются. С интересом за ними наблюдают животные из соседних вольеров, а посетители зоопарка стремятся подкрепить питомца. Кормится Марта маминым молоком, но и от других разрешенных угощений не отказывается.

Алевтина Тимошкова, ведущий зоотехник Минского зоопарка: "В этом году у нас нововведение - на кассе можно приобрести корма, которыми можно кормить. Это овощи, они безвредны для животных. Порезаны определенным образом, чтобы было удобно угощать животных".

Скоро прибавление ожидается в семье ланей и косуль. К началу мая в зоопарке расширят и некоторые вольеры.