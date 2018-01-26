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В Минске прошла благотворительная акция в годовщину памяти Александра Тихановича
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29 Января 2018 07:05

В Минске прошла благотворительная акция в годовщину памяти Александра Тихановича

В одном из крупнейших торговых центров выросли символические деревья, которые украсили сердца-поделки, сделанные воспитанниками интернатов Беларуси. Каждая мини-открытка - это давняя детская мечта. И участники акции покупали подарки для авторов "сердец" и оставляли у волонтеров продюсерского центра и фонда имени народного артиста.

Акцию доброты минчане подхватили в память и по примеру самого Александра Тихановича, который был не только талантливым исполнителем, но и активно занимался благотворительностью.

  

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