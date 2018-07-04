Решить вопрос напрямую с руководством области сегодня могли жители Пуховичского района. В Марьиной Горке прошел прием граждан. С Анатолием Исаченко и руководством района обсуждали улучшение дорожно-транспортного сообщения в деревнях, земельные вопросы и тему капитального ремонта.

Некоторые ситуации решили сразу на месте. Отдельные, как например, у семьи Залесницких, требуют времени. В деревне, где они строят дом, отсутствует газ и нет возможности поставить электрокотел.

За два часа губернатор выслушал более десяти вопросов. По итогам приема дано несколько поручений.