В Червене открыли новую мастерскую резьбы по дереву

19 Октября 2017 18:05

Таким образом детям предлагают реализовать свой потенциал через занятия творчеством. Идея создать такой кружок появилась во время конкурса, который провели совместно с программой развития ООН в Беларуси. Заниматься резьбой будут школьники разных возрастов, а также дети с ограниченными возможностями. Подробнее - Антонина Станкевич.

12-летний Никита справляется с пилой и стамеской, как настоящий взрослый мастер. Сейчас мальчик вырезает ель - это будет конкурсная работа. Дело нелегкое - требует определенной точности, аккуратности и осторожности. Однако через некоторое время, уверен мальчик, получится маленький деревянный шедевр.

Сегодня здесь занимаются дети всех возрастов, не только мальчики. Казалось бы, с исключительно мужским делом неплохо справляются и несколько девочек. Опытный педагог и мастер своей одержимостью вдохновляет и учеников.

Сергей Клес (о таких говорят: молодой и перспективный) действительно из тех, кто искренне влюблен в свое дело. Под руководством мастера ученики делают не только подарки для своих близких и красивые статуэтки для дома, но и сложные вещи, которые достойны республиканских конкурсов.

Мастер не только обучает азам резьбы, но еще и внимательно следит за техникой безопасности. В эту комнату детям вход запрещен: здесь педагог может наточить инструменты или сделать деревянные заготовки. Учащиеся же работают только с пилами-ножовками и стамесками.

Мастерская резьбы по дереву в Червене появилась несколько лет назад, однако размещалась не в самом привлекательном помещении. Заниматься в таких условиях было неудобно. Идея сделать современную мастерскую с новейшим оборудованием победила в конкурсе местных инициатив. Проект реализовали совместно с ПРООН. Теперь здесь могут заниматься не только школьники всех возрастов, но и дети с определенными ограничениями по здоровью. Таким образом реализуется еще и идея инклюзии.

Открытие новой мастерской - не единственная инициатива, которую реализуют в Червенском районе совместно с ООН. Через месяц здесь откроют музыкальную гостиную, посвященную композитору Станиславу Монюшко. Кроме того, разрабатывают карту достопримечательностей местности.