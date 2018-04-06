В БГУ прошел карьерный форум

4 Апреля 2018 15:23

Три десятка компаний сфер IT, промышленной и медицинской. Карьерный форум прошел в БГУ. Новый формат ярмарки вакансий предусматривает тесную связь между работодателем, университетом и студентом. Будущим выпускникам попасть на стажировку предлагали через зкспресс-интервью и видеорезюме. Главные требования: владение иностранным языком, цифровыми технологиями, а также soft skills - готовность работать в команде.

Во время форума студенты встретились с бизнес-коучами, HR-менеджерами и юристами - обсудили требования современного рынка труда.